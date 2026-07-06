ЗСУ про нічну атаку РФ: є влучання 29 балістичних ракет і 18 дронів, основний напрямок удару – Київ

Російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

У Повітряних силах уточнили, що російські військові запустили:

шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»/ «Онікс»;

23 балістичні ракети «Іскандер-М/С-400»;

33 крилаті ракети Х-101;

шість крилатих ракет «Калібр»;

351 ударний БпЛА.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів: 31 крилату ракету Х-101; шість крилатих ракет «Калібр»; 326 ворожих БпЛА різних типів», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, попередньо, на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

«Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу», – попередили військові.

За останніми даними міської влади, в Києві внаслідок сьогоднішньої атаки загинули 11 людей, постраждали – 46. У двох районах уражені багатоповерхівки, триває розбір завалів.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі».

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.