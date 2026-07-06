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Новини | Події

ЗСУ про нічну атаку РФ: є влучання 29 балістичних ракет і 18 дронів, основний напрямок удару – Київ

Наслідки масованої комбінованої атаки Росії на Київ. 6 липня 2026 року
Наслідки масованої комбінованої атаки Росії на Київ. 6 липня 2026 року

Російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ.

У Повітряних силах уточнили, що російські військові запустили:

  • шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»/ «Онікс»;
  • 23 балістичні ракети «Іскандер-М/С-400»;
  • 33 крилаті ракети Х-101;
  • шість крилатих ракет «Калібр»;
  • 351 ударний БпЛА.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів: 31 крилату ракету Х-101; шість крилатих ракет «Калібр»; 326 ворожих БпЛА різних типів», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, попередньо, на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

«Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу», – попередили військові.

За останніми даними міської влади, в Києві внаслідок сьогоднішньої атаки загинули 11 людей, постраждали – 46. У двох районах уражені багатоповерхівки, триває розбір завалів.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі».

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

Кров і сльози. Люди на місці нічного удару Росії по Києву (фоторепортаж)

Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
1/12 Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
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Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
2/12 Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
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Малюнок посеред руїн
3/12 Малюнок посеред руїн
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Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
4/12 Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
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Медики надають допомогу постраждалій жінці
5/12 Медики надають допомогу постраждалій жінці
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Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
6/12 Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
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Рятувальна операція на місці удару
7/12 Рятувальна операція на місці удару
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Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
8/12 Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
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Поранену жінку евакуювали з будинку
9/12 Поранену жінку евакуювали з будинку
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Рятувальники на місці атаки
10/12 Рятувальники на місці атаки
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Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
11/12 Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
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Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-rozmova/33796786.html" target="_blank" class="wsw__a">Володимиром Зеленським</a> і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelensky-zustrich-ankara/33797233.html" target="_blank" class="wsw__a">Зеленський має зустрітися з Трампом</a> у кулуарах заходу
12/12 Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
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