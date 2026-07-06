Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через останню атаку Росії – Сибіга

Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН у звʼязку з масованими атаками Росії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 6 липня.

Він зазначив, що кожна ракета, випущена Росією по Україні, несе послання, що виходить «далеко за межі наших кордонів»:

«Вона має на меті переконати світ, що насильство може замінити закон, страх – сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною. Після другої масованої атаки Росії (на Київ – ред.) ракетами й дронами всього за кілька днів, Україна просить скликати надзвичайне засідання Радбезу ООН».





Сибіга закликав головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради підтримати цей запит.

За словами голови МЗС, зволікання або слабка реакція не можуть зупинити російські атаки, це можливо лише завдяки принциповим і вчасним діям.

«Міжнародна спільнота має обʼєднатися, щоби стримати агресора та продовжувати просувати всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН», – додав дипломат.

Другий удар по Києву за тиждень

Російські військові вночі проти 6 липня завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок чого наразі відомо про 12 загиблих і понад 50 поранених у Києві. Ще троє людей загинули на Київщині.

Столична влада оголосила 7 липня Днем жалоби. Кількість жертв може змінюватися, оскільки тривають роботи з порятунку людей.

Внаслідок попередньої масованої атаки на столицю вночі проти 2 липня загинула загалом 31 людина, понад сотня людей зазнали поранень.

Міністерство оборони Росії заявило про удар «високоточною зброєю» по нібито об’єктаї військової промисловості та паливно-енергетичного комплексу в Києві та Київській області, а також по «військових аеродромах» у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Черніговській і Київській областях.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі». Після атаки голова держави вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.