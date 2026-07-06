Число загиблих від удару РФ на Київщині зросло до 3, у Вишневому проводять евакуацію – влада

На Київщині кількість загиблих внаслідок російського удару вночі проти 6 липня зросла до трьох, 26 людей постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Раніше було відомо про одного загиблого.

За його словами, серед потерпілих – двоє дітей: немовля віком 9 місяців і 12-річна дитина, шпиталізували 18 людей, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Тим часом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочали евакуацію жителів із небезпечної території.

«Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – написав він у телеграмі.

У Києві, за словами міністра, внаслідок атаки значно пошкоджено близько 30 житлових будинків, зокрема, в Подільському районі зруйнована частина під’їзду, там загинули п’ять людей, а в Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинкам, тут загинули шість жителів. Ще 46 людей зазнали поранень.

Рятувальники продовжують розбирати завали. «Через небезпеку для рятувальників ми залучили роботизовану техніку й авіацію», – додав Клименко.

Повітряні сили раніше сьогодні повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

7 липня в Києві оголосили днем жалоби.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі». Після атаки голова держави вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.