«Укренерго»: через атаку РФ є знеструмлення у шести областях України

У шести областях України внаслідок чергової масованої російської атаки на ранок 6 липня є знеструмлення, повідомило «Укренерго».

«Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку, зокрема – і на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», у місцях, де дозволяють безпекові умови, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, за повідомленням, через негоду (грозу, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 58 населених пунктів на Сумщині.

Повітряні сили раніше сьогодні повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

У Києві внаслідок російської атаки загинули 11 людей, близько пів сотні – постраждали, на Київщині загинули три людини, 26 постраждали. За даними МВС, у Вишневому через загрозу повторної детонації розпочали евакуацію жителів із небезпечної території.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі». Після атаки голова держави вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.