ДСНС: у Вишневому число загиблих зросло до 5, понад 600 людей евакуювали

У Вишневому на Київщині внаслідок російського удару 6 липня, за останніми даними, загинули п’ять людей, ще 21 людина перебуває в лікарні, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Раніше повідомляли про трьох загиблих.

«Понад 600 людей евакуйовано у місті Вишневе: рятувальники Київщини спільно з колегами з інших областей України продовжують ліквідацію наслідків російської атаки. Зокрема, надзвичайники евакуювали 117 громадян, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Після обстеження території сапери ДСНС доправили людей автобусами до пункту збору», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що фахівці перевіряють кожен житловий будинок і господарські приміщення, щоб переконатися, що в пошкоджених будівлях не залишилося постраждалих чи загиблих.

«Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів. Розгорнутий оперативний штаб, у якому спільно працюють представники ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади, координуючи проведення аварійно-рятувальних робіт і допомогу населенню», – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомляв, що в районі Вишневого, який постраждав внаслідок російського удару і де триває детонація, зруйновані майже п’ять вулиць, до ста будинків.

За його словами, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень, ударною хвилею й уламками пошкоджено десятки об’єктів, постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські й торговельні будівлі.

Повітряні сили раніше сьогодні повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.

Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Тут, за останніми даними влади, внаслідок атаки загинули 12 людей, близько пів сотні постраждали. 7 липня в Києві оголосили днем жалоби.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі». Після атаки голова держави вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.