Кількість загиблих від удару РФ по Києву зросла до 12 – влада

У Києві на 12:20 відомо про 12 загиблих внаслідок російської атаки і близько пів сотні поранених, повідомила місцева влада.

За словами очільника міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, розбір завалів триває.

Раніше було відомо про 11 загиблих і 46 постраждалих у Києві, де, за даними МВС, внаслідок атаки значно пошкоджено близько 30 житлових будинків, зокрема, в Подільському районі зруйнована частина під’їзду, а в Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками.

Повітряні сили раніше сьогодні повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

7 липня в Києві оголосили днем жалоби.

Також під час атаки постраждала Київщина, де загинули три людини, ще 26 – постраждали. У Вишневому проводиться евакуація жителів із району, який постраждав внаслідок російського удару і де триває детонація, там зруйновані майже п’ять вулиць, до ста будинків, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень, ударною хвилею й уламками пошкоджено десятки об’єктів, постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські й торговельні будівлі.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі». Після атаки голова держави вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.