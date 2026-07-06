У Вишневому на Київщині зруйновані майже 5 вулиць, до ста будинків – ОВА

У Вишневому на Київщині, де проводиться евакуація жителів із району, який постраждав внаслідок російського удару і де триває детонація, зруйновані майже п’ять вулиць, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень, ударною хвилею й уламками пошкоджено десятки об’єктів, постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські й торговельні будівлі.

«Евакуювали 279 жителів із міста, з осередку, там де були небезпечні дії. Чуємо, зараз продовжується детонація: працюють правоохоронці, працює поліція, ДСНС залучені, комунальні служби напоготові. Тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій», – сказав він в ефірі телемарафону, нагадавши, що загалом із міста евакуювали пів тисячі людей.

За словами очільника ОВА, рятувальники перевіряють підвали, шукаючи людей, які могли ховатися від ударів.

«Насправді роботи дуже багато, наслідки страшні, майже п’ять вулиць повністю знищені. Це десятки будинків – до сотні, багато пожеж, довіз відбувається і водовозами, комунальні служби працюють», – сказав очільник ОВА.

Він зазначив, що на місці через численні пожежі стан повітря погіршився від нормативних значень у п’ять разів.

Щодо евакуації, то, за словами Калашника, влада організувала пункти для розміщення людей. «Ми довозимо людей місцевих автобусами. Ми забезпечували це саме від початку. Вивозилися, евакуювалися п’ять сотень людей звідси саме таким чином», – сказав він.

Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок російського удару на Київщині загинули три людини, 26 – постраждали. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед потерпілих – двоє співробітників ДСНС.

У Києві, за даними МВС, внаслідок атаки значно пошкоджено близько 30 житлових будинків, зокрема, в Подільському районі зруйнована частина під’їзду, там загинули п’ять людей, а в Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинкам, тут загинули шість жителів. Ще 46 людей зазнали поранень.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Повітряні сили раніше сьогодні повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

7 липня в Києві оголосили днем жалоби.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі». Після атаки голова держави вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.