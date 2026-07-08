Трамп знову висловив невдоволення союзниками по НАТО через Іран і Гренландію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що незадоволений окремими союзниками по НАТО через їхню реакцію на конфлікт навколо Ірану та позицію щодо Гренландії. Про це він сказав 8 липня перед початком саміту НАТО в Анкарі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Я не задоволений НАТО через те, що вони зробили з Гренландією, і я не задоволений НАТО через те, що вони не хотіли допомагати нам з державою-спонсором тероризму номер один – Іраном», – сказав Трамп.

Він нагадав, що, коли США звернулися до європейських союзників із проханням про підтримку після загострення ситуації з Іраном, низка країн відмовилася надати свої бази або допомогу.

«Нам не потрібна була допомога. Але я справді перевіряв. Я хотів побачити, чи будуть вони там. І відповідь така: їх не було. Я розмовляв із Німеччиною. Я розмовляв з Францією, розмовляв з Великою Британією, розмовляв з Італією. Я розмовляв... я не розмовляв з Іспанією. Іспанія – це марна справа», – розповів президент США.





За його словами, ніхто не хотів допомагати американській кампанії на Близькому Сході:

«Ніхто не хотів допомагати. Деякі дуже маленькі країни хотіли допомогти, бо вони найбільш вразливі. Я маю на увазі, що це єдина причина, чому вони хотіли допомогти».

Трамп також повторив свою позицію щодо Гренландії, заявивши, що острів має стратегічне значення для США і не повинен залишатися під контролем Данії.

«Я хочу, щоб усі правильно зрозуміли. Гренландія має надзвичайно важливе значення для Сполучених Штатів, але вона не має такого значення для Данії. Коли Данію окупували нацисти менш ніж за один день, Гітлер захопив її буквально за один день – після цього вони попросили нас подбати про Гренландію. Фактично ми взяли Гренландію під свій контроль. А потім нерозумно повернули її назад. Ми не повинні були цього робити, тому що саме нам вона потрібна. Вона потрібна нам для захисту всього світу, а не лише Сполучених Штатів. Вона має для нас дуже велике значення», – сказав президент США.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який сидів поруч з Трампом під час спілкування з журналістами, нагадав про домовленості під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі щодо Гренландії.

«Ми з вами досягли домовленості в Давосі. Я подбаю про те, щоб ця домовленість поступово реалізовувалася. Щоб ви могли, якщо захочете, розгорнути систему «Золотого купола» у Гренландії. З американського боку їх очолює Марко (держсекретар США Рубіо – ред.), разом із представниками Гренландії та Данії. І це стосується ситуації, якщо Гренландія змінить свій конституційний статус у складі королівства Данія», – сказав Рютте, звертаючись до Трампа.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен перед цим відреагувала на попередні заяви Трампа щодо Гренландії, наголосивши, що острів «не продається».

Напередодні Трамп у відповідь на питання журналістів вчергове заявив, що «Гренландія була і залишається територією, яка має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії». За його словами, острів має стратегічне значення для США через присутність у регіоні Росії та Китаю.

Дональд Трамп не вперше висловлює намір встановити американський контроль над Гренландією. Він неодноразово називав острів ключовим для національної безпеки США, тоді як влада Данії та Гренландії послідовно відкидає можливість зміни суверенітету над островом.