Іран заявив про удари по Бахрейну та Кувейту у відповідь на атаки США

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив 8 липня, що у відповідь на останні військові удари США проти Ірану його сили обстріляли американські військові об’єкти в Бахрейні та Кувейті.

В обох країнах лунали сирени повітряної тривоги. Армія Кувейту заявила, що її протиповітряна оборона реагує на ворожі ракетні та безпілотні атаки.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну закликало мешканців шукати укриття після того, як було активовано сирени попередження.

Тегеран після нових атак США звинуватив Вашингтон у неодноразовому порушенні умов угоди про припинення вогню. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що скасування призупинення санкцій на продаж іранської нафти порушує пункт 10 того, що воно називає «Ісламабадською домовленістю», підписаною 18 червня.

У різкій заяві міністерство заявило, що Сполучені Штати протягом останніх трьох тижнів скоїли «як незначні, так і серйозні порушення» угоди.





Воно попередило, що Іран «вдасться до будь-яких заходів, які вважатиме за необхідні для захисту своїх національних інтересів та безпеки», і поклало на Вашингтон відповідальність за «наслідки цього порушення зобов’язань».

Іран також продовжує наполягати, що меморандум делегує йому, в консультації з Оманом, основну відповідальність за відновлення та управління судноплавством через Ормузьку протоку.

Іранські чиновники обстоювали пропозиції щодо стягнення з суден плати за послуги морської безпеки, стверджуючи, що захист судноплавства тягне за собою значні витрати.

Втім, західні уряди та судноплавні інтереси відхилили будь-які обов’язкові транзитні збори, попереджаючи, що вони можуть нагадувати примусові платежі, а не законні морські послуги.





Сполучені Штати завдали ударів по Ірану після звинувачення Тегерана в нападі на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці, що поставило під загрозу крихке припинення вогню.

Американські військові заявили, що удари були прямою відповіддю на, за їхніми словами, іранські атаки на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою, включаючи катарський танкер зі зрідженим природним газом.

Військові дії відбулися під час участі президента США Дональда Трампа у саміті НАТО в Анкарі, де він мав зустрітися з іншими лідерами НАТО, щоб обговорити кризу в Ірані, витрати на оборону та пріоритети альянсу у сфері безпеки.

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Поряд із військовими ударами, Міністерство фінансів США скасувало свій дозвіл на продаж іранської нафти, відновивши санкції, які були призупинені згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним минулого місяця. Американський чиновник повідомив Радіо Свобода, що це рішення відображає давню позицію адміністрації, що будь-яке економічне полегшення залежить від дотримання Іраном умов.

Удари США по Ірану та рішення Вашингтона щодо іранської нафти знаменують собою найсерйознішу кризу з моменту підписання Сполученими Штатами та Іраном 60-денного меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) минулого місяця, спрямованого на припинення бойових дій та відновлення роботи одного з найважливіших морських вузьких пунктів у світі.