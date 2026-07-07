США відкликають дозвіл на операції з іранською нафтою

Міністерство фінансів США оголосило про припинення дії ліцензії, яка дозволяла здійснювати доставку, продаж та інші операції з нафтою та нафтопродуктами з Ірану.

У повідомленні управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США зазначається, що рішення щодо ліцензії, виданої 21 червня, набирає чинності 7 липня.

Крім того, американське відомство опублікувало нову ліцензію, яка дозволяє до 17 липня завершити раніше укладені угоди щодо іранської нафти.

Нове рішення може бути пов’язане з діями Ірану проти вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Наприкінці червня міністерство фінансів Сполучених Штатів видало тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.

Ліцензію видали на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня. Текст документа передбачав, що міністерство фінансів США зобов’язується після його підписання надати дозвіл на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та супутніх послуг.