Трамп поновив погрози «завершити справу» військовими діями проти Ірану

Президент США Дональд Трамп поновив свою погрозу подальшими військовими діями проти Ірану, заявивши, що Сполучені Штати або досягнуть угоди з Тегераном, або «завершать справу», яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю наприкінці лютого.

«Ми або укладемо угоду, або завершимо справу… І завершити справу буде не складно. Я б краще уклав угоду, бо не хочу впливати на 91 мільйон людей», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті 6 липня.

«Ми можемо знести їхні мости за одну годину, ми можемо вивести з ладу їхнє енергопостачання... У них зараз немає грошей. Ми їм не дали ніяких грошей», – додав Трамп.

Ці зауваження пролунали у той час, коли в Ірані проходить похорон верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, який загинув у перший день конфлікту.

Мохаммад Бакер Золкадр, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, назвав погрозу Трампа «маренням».

«Іранці не знайомі з мовою погроз. Тож звертайтеся до іранського народу з повагою, інакше ми відповімо іншою мовою», – сказав Золкадр у заяві, яку транслювали державні ЗМІ.

Переговори між США й Іраном завершилися тиждень тому без ознак прориву на тлі 60-денного припинення вогню, метою якого було дати час для дипломатії.

3 липня Трамп заявив, що Вашингтон дав Тегерану «тиждень відпочинку» для похоронних церемоній перед відновленням непрямих переговорів з Іраном щодо виконання рамкової мирної угоди.