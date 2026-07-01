Трамп заявив про «дуже хороші зустрічі» на тлі переговорів посадовців Ірану і США в Досі

Президент Дональд Трамп заявив, що в Досі відбулися «дуже хороші зустрічі» у той час, як американські й іранські посадовці зібралися в столиці Катару для непрямих технічних переговорів, за участю Катару й Пакистану в ролі посередників.

«Денуклеаризація Ірану просувається добре», – сказав Трамп журналістам 1 липня, коли і Вашингтон, і Тегеран повідомили, що переговори в основному зосереджені на виконанні меморандуму про взаєморозуміння.

Підписана минулого місяця Трампом і президентом Ірану Масудом Пезешкіаном угода визначає шлях до остаточної угоди про припинення конфлікту в регіоні.

Вона передбачає скасування нафтових санкцій США щодо Ірану, водночас пов’язуючи припинення ширших санкцій і вивільнення заморожених активів з виконанням Іраном зобов’язань, таких як зменшення його запасів високозбагаченого урану під наглядом МАГАТЕ.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, який брав участь у переговорах 1 липня, оголосив, що в Досі були сформовані робочі групи для подальшої роботи над Меморандумом про взаєморозуміння й укладення остаточної угоди, але переговори в такому форматі ще не розпочалися.

Дипломатичні кроки відбулися на тлі нещодавнього обміну ударами між американськими й іранськими силами в регіоні після того, як Тегеран завдав удару по комерційному судну, яке, за його словами, відхилилося від затвердженого маршруту через Ормузьку протоку.

«Ми дуже сильно вдарили по них... але ми дуже добре ладнаємо», – сказав Трамп про переговори, додавши, що Іран «пройшов довгий шлях» у своїй переговорній позиції.

Раніше того ж дня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон очікує від Тегерана «реальних поступок», заявивши, що судитиме Іран за його діями, а не за його риторикою.

«Частина того, що ми намагаємося зробити в цих переговорах, – це побачити, наскільки серйозні вони насправді, – сказав Венс Fox News. – І щоб бути серйозними, вони повинні не просто говорити правильні речі. Вони повинні піти на реальні поступки».

В окремому коментарі від 30 червня Венс також натякнув, що Білий дім готовий знову застосувати силу проти Ірану, якщо дипломатія не спрацює.

За повідомленнями, посланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не були присутні на зустрічі в Досі, але вони зустрілися з катарськими чиновниками напередодні, щоб закласти основу для технічних переговорів.

«На зустрічі обговорювався розвиток поточних переговорів між Сполученими Штатами й Ісламською Республікою Іран у рамках [Меморандуму про взаєморозуміння] між двома сторонами», – йдеться в публікації Міністерства закордонних справ Катару у соцмережі X.

У заяві також вказано, що на зустрічі розглядалися останні регіональні події, зокрема припинення вогню в Лівані, яке залишається ключовим пунктом переговорів щодо потенційної ширшої угоди про припинення конфлікту в регіоні.