Рух через Ормузьку протоку триває, попри напруженість у сфері безпеки – Kpler

Моніторингова компанія Kpler повідомила, що за добу 30 червня Ормузьку протоку перетнули 34 судна. Йдеться про широкий спектр комерційного, енергетичного та допоміжного руху.

«Ця тенденція вказує на продовження операційної безперервності, але не на стабільне повернення до нормального руху», – йдеться в повідомленні Kpler у мережі X 1 липня.

Міжнародна морська організація вказала на 49 підтверджених інцидентів в Ормузькій протоці та на Близькому Сході станом на 30 червня.





У меморандумі про взаєморозуміння, підписаному президентом США Дональдом Трампом та його іранським колегою Масудом Пезешкіаном 17 червня, зазначено, що Іран докладе «всіх зусиль» для забезпечення безоплатного проходу через протоку «лише на 60 днів» до досягнення остаточної угоди.

Від моменту підписання іранські чиновники неодноразово заявляли, що Іран стягуватиме «плату за послуги» за проходження суден.

Зусилля щодо встановлення іранського контролю над протокою тривають, а Корпус вартових Ісламської революції заявив, що судна можуть проходити лише через іранські води, а не південним маршрутом через оманські води. Саме південний маршрут Вашингтон заохочує використовувати для судноплавства.