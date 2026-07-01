США поєднують тиск і переговори у відносинах з Іраном – Венс

Адміністрація президента США Дональда Трампа застосовує одночасно дипломатичні кроки та «жорсткі попередження» у взаємодії з Іраном, зазначив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

За його словами, останніми тижнями Іран не атакував торговельні судна, що, на думку Вашингтона, пов’язане з «чіткою позицією Білого дому». Венс зазначив, що США дали зрозуміти: «у разі нових нападів на судноплавство відповідь буде військовою».

Віцепрезидент наголосив, що під час переговорів американська сторона отримує від Тегерана «як обнадійливі, так і суперечливі сигнали». Водночас у Вашингтоні розраховують, що «дипломатичний шлях дозволить досягти врегулювання».

Венс також повідомив, що президент Дональд Трамп доручив продовжувати переговорний процес, однак підкреслив: «якщо дипломатія не принесе результату, Сполучені Штати мають інші варіанти дій для захисту своїх інтересів».

10 червня Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять представники 35 країн, ухвалила підтримувану США резолюцію, яка вимагає від Ірану озвучити, якими є його залишки збагаченого урану, і дозволити інспекторам в’їхати до країни.

За оцінками, Іран володіє близько 440 кілограмами урану, збагаченого приблизно до 60 відсотків, чого достатньо для створення ядерної зброї.



