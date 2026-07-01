Іран експортував 50 мільйонів барелів нафти за останні два тижні – моніторинг

Компанія Tanker Trackers, яка відстежує та моніторить нафтові танкери, опублікувала нову інформацію, яка свідчить про те, що Іран експортував 50 мільйонів барелів сирої нафти за останні два тижні з моменту зняття Сполученими Штатами військово-морської блокади іранських портів.

Виходячи з цієї цифри, Іран експортував 1,66 мільйона барелів нафти на день у червні, повідомила компанія.

Tanker Trackers стверджує, що експорт з більшості інших країн регіону все ще далеко не дорівнює довоєнному рівню.

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Мохаммад Бакер Калібаф, спікер парламенту Ірану та голова переговорної групи країни, також заявив у телевізійному інтерв’ю 30 червня, що «з моменту закінчення військово-морської блокади США ми експортували понад 40 мільйонів барелів нафти». У цьому інтерв’ю Калібаф також назвав військово-морську блокаду іранських портів США, яка розпочалася після припинення вогню у квітні, «найжорстокішим видом війни», що, за його словами, призвело до облоги «народу та його хліба».

Днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що, незважаючи на скасування Сполученими Штатами санкцій щодо іранської нафти, жодна країна, окрім Китаю, не купувала іранську нафту зі знижкою, інші країни ще не почали купувати іранську нафту через побоювання щодо повернення санкцій США.