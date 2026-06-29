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Новини | Міжнародні

Річний рівень інфляції в Ірані зріс до 58 відсотків

У звіті, опублікованому 29 червня, Центральний банк також повідомив, що індекс споживчих цін на товари й послуги зафіксував щомісячне зростання в понад 7 відсотків
У звіті, опублікованому 29 червня, Центральний банк також повідомив, що індекс споживчих цін на товари й послуги зафіксував щомісячне зростання в понад 7 відсотків

Річний рівень інфляції в Ірані зріс приблизно до 58 відсотків у червні порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані Центрального банку країни.

У звіті, опублікованому 29 червня, Центральний банк також повідомив, що індекс споживчих цін на товари й послуги зафіксував щомісячне зростання в понад 7 відсотків.

Ціни на продукти, напої й тютюнові вироби в країні з населенням близько 90 мільйонів людей зросли приблизно на 130 відсотків у травні, згідно з даними Статистичного центру Ірану.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальна інфляція в Ірані досягне майже 69 відсотків у 2026 році. Це буде найвищий показник з часів Ісламської революції 1979 року.

Протягом багатьох років економіка Ірану потерпала від руйнівних санкцій США й неефективного управління.

Війна Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану поглибила економічну кризу в країні, зруйнувала або пошкодила ключову інфраструктуру і промисловість Тегерана, порушивши внутрішнє виробництво й підвищивши ціни на основні продукти.

Військово-морська блокада США іранських портів і суден порушила експорт нафти з Ірану, що є основою його економіки. Тим часом рішення Ірану заблокувати інтернет на місяці завдало шкоди багатьом підприємствам і фахівцям.

У рамках тимчасової угоди, підписаної Тегераном і Вашингтоном 17 червня, Сполучені Штати припинили свою морську блокаду і видали 60-денний дозвіл Ірану продавати свою нафту на міжнародному ринку.

Чи зможе Іран насправді «обеззброїти» свої ядерні запаси? (відео)
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Чи зможе Іран насправді «обеззброїти» свої ядерні запаси? (відео)
відео Радіо Свобода

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