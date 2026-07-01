Венс: Вашингтон оцінюватиме Тегеран за його діями, а не за риторикою

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон оцінюватиме Тегеран за його діями, а не за риторикою, додавши, що метою переговорів є визначення того, чи готовий Іран піти на суттєві поступки.



«Частина того, що ми намагаємося зробити на цих переговорах, – це побачити, наскільки серйозними вони насправді є», – сказав Венс Fox News. – «А щоб бути серйозними, вони повинні не просто говорити правильні речі. Вони повинні піти на справжні поступки».



«Нам менш важливо, що кажуть іранці. Нам набагато важливіше, що вони роблять..Від президента Сполучених Штатів я навчився, що, незалежно від того, друг це чи ворог, не слід довіряти нікому, а слід довіряти лише діям людей…Якщо вони діють правильно, якщо вони поводяться правильно, вони отримують багато переваг», – сказав він.



Венс зазначив, що адміністрація бачить як позитивні, так і негативні сигнали від Ірану та продовжуватиме дотримуватися вказівок президента Дональда Трампа на переговорах.



Він додав, що навіть якщо дипломатія зазнає невдачі, Вашингтон вважає, що вже досяг своєї головної мети.



«Якщо... іранці не поводяться належним чином, якщо вони не зроблять поступок на переговорах, які нам потрібні, їхня ядерна програма все одно буде знищена, їхні звичайні військові засоби все одно будуть знищені, а Сполучені Штати все ще будуть у набагато сильнішій позиції порівняно з іранцями», – сказав він.

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На вихідних Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними ударами, що ще більше посилило крихке припинення вогню та поставило під сумнів зусилля щодо відновлення переговорів.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив 30 червня, що Тегеран не буде готовий до переговорів щодо припинення війни зі США й Ізраїлем, яка триває вже п’ятий місяць, доки не будуть виконані певні критерії. Зокрема, за його словами, переговори залежать від «виконання США положень меморандуму про взаєморозуміння», зокрема щодо конфлікту в Лівані.