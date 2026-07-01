ЗМІ: у Досі тривають непрямі переговори між США та Іраном

У Досі тривають непрямі технічні переговори між Вашингтоном та Тегераном за участю Катару та Пакистану як посередників, повідомило агентству Reuters 1 липня джерело, безпосередньо обізнане з обговореннями.



Посланець США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер самі на переговорах не присутні, повідомило джерело.

30 червня вони зустрілися з прем’єр-міністром Катару та міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані, щоб закласти основу для технічних переговорів.



«На зустрічі обговорили розвиток переговорів між Сполученими Штатами та Ісламською Республікою Іран у рамках меморандуму про взаєморозуміння (MoU) між двома сторонами», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Катару у соцмережі X.



Вони також обговорили останні регіональні події, зокрема припинення вогню в Лівані.



Раніше Іран заявив, що зустрінеться з катарськими посередниками 1 липня, додавши, що іранські чиновники мають намір вирушити до Дохи.



Тим часом, Міністерство закордонних справ Катару заявило, що найближчими днями в Досі не заплановано жодних зустрічей високого рівня між американськими та іранськими посадовцями.



«Наскільки мені відомо, найближчими днями прямих зустрічей між двома сторонами не заплановано», – заявив журналістам 30 червня речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль Ансарі.

Іран також заявив, що найближчими днями не заплановано жодних переговорів зі Сполученими Штатами.



Речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакай заявив, що іранська технічна група відвідає столицю Катару, Доху, цього тижня, але це не має жодного стосунку до візиту американських чиновників до арабської країни.

На вихідних Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними ударами, що ще більше посилило крихкість припинення вогню та поставило під сумнів зусилля щодо відновлення переговорів.