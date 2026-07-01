На переговорах зі США створені робочі групи – іранський дипломат

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, який 1 липня взяв участь у непрямих переговорах у столиці Катару Досі з американськими представниками, оголосив про створення робочих груп для виконання меморандуму про взаєморозуміння та для укладення остаточної мирної угоди. Переговори в такому форматі ще не розпочалися, додав він.

Гарібабаді після зустрічі з прем’єр-міністром Катару заявив журналістам, що консультації тривають для визначення часу та місця початку переговорів через посередників, і що ці переговори розпочнуться, якщо будуть виконані необхідні умови.

За даними іранського інформаційного агентства ISNA, після непрямих переговорів відбулася тристороння зустріч очільників переговорних груп із Ірану, Катару та Пакистану для аналізу процесу виконання меморандуму, укладеного раніше між Вашингтоном і Тегераном.

Раніше іранські чиновники наголошували, що технічні переговори щодо виконання меморандуму в Досі будуть проведені непрямо, за посередництва Катару та Пакистану, і що на цьому етапі не планується зустріч між високопосадовцями Ірану та США.

На вихідних Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними ударами, що ще більше посилило крихкість припинення вогню та поставило під сумнів зусилля щодо відновлення переговорів.