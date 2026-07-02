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Новини | Міжнародні

МЗС Катару заявляє про «позитивний прогрес» у переговорах у Досі

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль Ансарі під час щотижневого брифінгу для преси в Міністерстві закордонних справ у Досі
Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль Ансарі під час щотижневого брифінгу для преси в Міністерстві закордонних справ у Досі

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що американські та іранські переговорники досягли «позитивного прогресу... з питань, пов’язаних з Ісламабадським меморандумом про взаєморозуміння» на переговорах 1 липня.

За посередництва Катару та Пакистану іранські та американські переговорники проводять непрямі технічні переговори у столиці Катару, Досі.

У повідомленні в соцмережі X аль-Ансарі також сказав, що «сторони домовилися продовжити обговорення протягом наступного періоду, а наступна зустріч буде запланована якомога швидше після похоронних процесій колишнього Верховного лідера Ірану».

З 4 по 9 липня в кількох іранських містах відбудуться процесії та похоронні церемонії за покійним Верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, який загинув в результаті американо-ізраїльського удару 28 лютого.

Його тіло буде виставлено для прощання в Тегерані, колишнього лідера поховають у мавзолеї Імама Рези в місті Мешхед.


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