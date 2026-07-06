У Тегерані завершилося прощання з аятолою Алі Хаменеї

У Тегерані завершився четвертий та останній день прощання з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, який був убитий 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Влада країни запровадила підвищені заходи безпеки, включно із закриттям повітряного простору над столицею та посилений контроль у місцях проведення церемоній.

Навколо труни встановили масивні бетонні загородження, щоб уникнути повторення трагедії 1989 року, коли під час похорону аятоли Рухолли Хомейні в тисняві загинули понад 10 людей і тисячі отримали поранення.

Із Тегерана тіло Хаменеї доправлять до міста Кум, після чого – в іракські святині шиїтів Наджаф і Кербелу.

У Наджафі розташована гробниця першого імама шиїта Алі, а Кербела вважається місцем загибелі імама Хусейна, чия смерть має центральне місце в шиїтській релігійній традиції.

Перевезення тіла Хаменеї через ці священні міста має наголосити на його статусі не лише як керівника Ірану, а й як духовного лідера шиїтського світу. На думку спостерігачів, маршрут має і політичне значення: Тегеран прагне продемонструвати, що після війни з Ізраїлем та США зберіг вплив в Іраку та зв’язки із союзними шиїтськими угрупованнями.

За даними іранських ЗМІ, труну з тілом Хаменеї до Іраку супроводжують президент Масуд Пезешкіан, спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф та один із синів покійного аятоли Мустафа Хаменеї.

Увага, як і раніше, прикута до сина Алі Хаменеї – нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї. Після обрання на посаду він так і не з’являвся на публіці. За даними західних ЗМІ, він був поранений під час тих ударів, від яких загинув його батько.

Похорон Алі Хаменеї запланований на 9 липня в Мешхеді, поряд із мавзолеєм імама Рези.