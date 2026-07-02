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Новини | Міжнародні

Верховний лідер Ірану не був присутній на похороні дружини, який пройшов 1 липня

Голамалі Хаддад Адель відвідав поминальну службу за своєю дочкою Захрою Хаддад Адель, яка загинула внаслідок авіаудару 28 лютого
Голамалі Хаддад Адель відвідав поминальну службу за своєю дочкою Захрою Хаддад Адель, яка загинула внаслідок авіаудару 28 лютого

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не був присутній на похороні своєї дружини. Іранські ЗМІ повідомили, що похорон і поминальна служба за Захрою Хаддад Адель, невісткою покійного верховного лідера Алі Хаменеї і дружиною його сина й наступника Моджтаби Хаменеї, відбулися в Тегерані 1 липня.

За даними іранської щоденної газети «Хамшахрі», на церемонії були присутні «низка колег і друзів» Захри Хаддад Адель, яку в повідомленнях назвали вчителькою.

Разом з іншими членами її родини на церемонії був присутній Голамалі Хаддад Адель, батько Захри і член Іранської ради доцільності – невиборного органу, який консультує верховного лідера.

Моджтабу Хаменеї, якого не було на церемонії, не бачили на публіці з того часу, як він, як повідомляється, був поранений під час авіаудару, в результаті якого загинув його батько у лютому цього року на початку війни США й Ізраїлю з Іраном.

Похорон невістки верховного лідера відбувся більш ніж через чотири місяці після її загибелі під час того ж авіаудару по резиденції Алі Хаменеї.

Внаслідок атаки загинули й інші члени родини Алі Хаменеї, зокрема його дочка, онука й зять.

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