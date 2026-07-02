Верховний лідер Ірану не був присутній на похороні дружини, який пройшов 1 липня

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не був присутній на похороні своєї дружини. Іранські ЗМІ повідомили, що похорон і поминальна служба за Захрою Хаддад Адель, невісткою покійного верховного лідера Алі Хаменеї і дружиною його сина й наступника Моджтаби Хаменеї, відбулися в Тегерані 1 липня.

За даними іранської щоденної газети «Хамшахрі», на церемонії були присутні «низка колег і друзів» Захри Хаддад Адель, яку в повідомленнях назвали вчителькою.

Разом з іншими членами її родини на церемонії був присутній Голамалі Хаддад Адель, батько Захри і член Іранської ради доцільності – невиборного органу, який консультує верховного лідера.

Моджтабу Хаменеї, якого не було на церемонії, не бачили на публіці з того часу, як він, як повідомляється, був поранений під час авіаудару, в результаті якого загинув його батько у лютому цього року на початку війни США й Ізраїлю з Іраном.

Похорон невістки верховного лідера відбувся більш ніж через чотири місяці після її загибелі під час того ж авіаудару по резиденції Алі Хаменеї.

Внаслідок атаки загинули й інші члени родини Алі Хаменеї, зокрема його дочка, онука й зять.