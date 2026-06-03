Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, який, за його словами, залучений до переговорів щодо угоди зі США.

«Я хотів би зустрітися з ним, і ми, ймовірно, зустрінемося в якийсь момент, залежно від того, як все складеться», – сказав Трамп у подкасті газети New York Post.

За його словами, Тегеран погодився на значну поступку, заявивши, що не прагнутиме отримати ядерну зброю. Водночас президент США додав, що ситуація швидко розвивається.

В інтерв’ю Трамп сказав, що Моджтаба Хаменеї залучений до переговорів і схвалює позицію Тегерана з цих питань. Хаменеї не з’являвся на публіці відтоді, як 28 лютого внаслідок авіаударів США й Ізраїлю загинув його батько, аятола Алі Хаменеї, і кілька інших членів родини.

Моджтаба Хаменеї, якого призначили новим верховним лідером Ірану 8 березня, як повідомляють, був тяжко поранений під час ударів, що викликає питання щодо того, хто насправді керує Іраном.

Іранська влада поки не підтверджувала коментарів Трампа щодо ядерної зброї. Тегеран не давав чітких означень того, на якому етапі перебувають переговори.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що переговори справді тривають, але застеріг від «спекуляцій», заявивши, що Тегеран не може оцінювати переговорний процес, доки не буде чіткого результату.

В останньому проєкті потенційної угоди між країнами, про який повідомляли американські ЗМІ, нібито передбачається продовження припинення вогню на 60 днів, міститься заклик до відкриття Ормузької протоки і встановлення рамок для поновлення ядерних переговорів.

Угода також потенційно дозволить Ірану отримати доступ до мільярдів доларів заморожених активів шляхом послаблення санкцій, якщо дипломатичний прогрес продовжиться.

Однак пізніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп запросив зміни до запропонованої угоди. Повідомляється, що зміни стосувалися статусу Ормузької протоки й утилізації високозбагаченого урану Ірану.

2 червня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що санкції проти Ірану не будуть скасовані в обмін на його згоду відкрити Ормузьку протоку.