Рубіо: санкції проти Ірану не будуть скасовані для відкриття Ормузької протоки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що санкції проти Ірану не будуть скасовані в обмін на його згоду відкрити Ормузьку протоку.

Виступаючи на слуханнях у комітеті Сенату 2 червня, Рубіо сказав: «Це не обговорювалося. Це не пропонувалося».

Його коментарі прямо суперечать повідомленням іранських державних ЗМІ про проєкт угоди, який обговорюється Тегераном і Вашингтоном через пакистанських посередників. У цих повідомленнях йдеться про те, що обговорювана угода включає послаблення санкцій і повернення іранських коштів, які були заморожені за кордоном.

Рубіо сказав сенаторам, що першим етапом будь-якої угоди буде відкриття Іраном Ормузької протоки, а потім буде другий етап, пов’язаний з ядерною програмою Ірану, який триватиме 30-90 днів.

Він додав, що переговори ускладнюються затримками, спричиненими структурою влади в Ірані. За його словами, іранські переговірники потім повинні були вести переговори з власною радою керівництва в Тегерані, що призводило до затримок на кілька днів кожного разу, коли передавалися нові повідомлення.

Рубіо також запитали, чи може він використати свій вплив в адміністрації Дональда Трампа, щоб переконати її надати законодавцям юридичне обґрунтування для військових ударів по Ірану, які Сполучені Штати з Ізраїлем почали 28 лютого.

«Дозвольте мені взяти свої слова назад і звернутися до Управління юридичного консультування. Але, безумовно, вони надали юридичне обґрунтування для удару», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив ABC News, що очікує досягнення угоди з Іраном щодо продовження перемир’я і відкриття Ормузької протоки протягом наступного тижня. У телефонній розмові 1 червня Трамп заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу».

Проєкт угоди за посередництва Пакистану сторони обговорюють останніми тижнями. Обмежене припинення вогню діє з квітня, при цьому періодично сторони обмінюються ударами.