Іран: іноземні високопосадовці прибули до Тегерана на церемонію похорону Хаменеї

Іноземні високопосадовці прибули до Тегерана 3 липня перед офіційною церемонією трауру за колишнім Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, повідомляє іранське державне телебачення.

Було показано прибуття делегацій з Китаю, Білорусі, Іраку та Туркменістану під час виставлення труни Хаменеї для прощання у молитовному комплексі «Гранд Мосалла» в Тегерані.

Церемонії розпочнуться в Тегерані, після чого продовжаться в Кумі та Іраку, а завершаться похованням Хаменеї в мавзолеї Імама Рези в його рідному місті Мешхеді 9 липня.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув в результаті американо-ізраїльського удару 28 лютого.