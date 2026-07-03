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Іран: іноземні високопосадовці прибули до Тегерана на церемонію похорону Хаменеї

Церемонії розпочнуться в Тегерані, після чого продовжаться в Кумі та Іраку, а завершаться похованням Хаменеї в його рідному місті Мешхеді 9 липня
Церемонії розпочнуться в Тегерані, після чого продовжаться в Кумі та Іраку, а завершаться похованням Хаменеї в його рідному місті Мешхеді 9 липня

Іноземні високопосадовці прибули до Тегерана 3 липня перед офіційною церемонією трауру за колишнім Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, повідомляє іранське державне телебачення.

Було показано прибуття делегацій з Китаю, Білорусі, Іраку та Туркменістану під час виставлення труни Хаменеї для прощання у молитовному комплексі «Гранд Мосалла» в Тегерані.

Міжнародні делегати взяли участь у церемонії прощання з Алі Хаменеї, Тегеран, 3 липня 2026 року
Міжнародні делегати взяли участь у церемонії прощання з Алі Хаменеї, Тегеран, 3 липня 2026 року

Церемонії розпочнуться в Тегерані, після чого продовжаться в Кумі та Іраку, а завершаться похованням Хаменеї в мавзолеї Імама Рези в його рідному місті Мешхеді 9 липня.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув в результаті американо-ізраїльського удару 28 лютого.

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