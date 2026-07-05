Після загибелі аятоли в Ірані посилилася боротьба за вплив – NYT

Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї публічні розбіжності між політичними силами відбивають глибший розкол усередині керівництва країни, пише The New York Times з посиланням на чотирьох високопоставлених іранських чиновників та двох представників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

За даними видання, різні політичні групи ведуть «запеклу боротьбу» за вплив на нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї. Якщо раніше основне протистояння в Ірані відбувалося між консерваторами та реформаторами, то тепер розкол зачепив і сам консервативний табір, ідеться в публікації.

Джерела The New York Times стверджують, що зараз перевагу має більш прагматична група, до якої входять старші командири Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), голова парламенту Мохаммад Багер Галібаф, президент Масуд Пезешкіан та секретар Вищої ради національної безпеки Мохаммад Багер Зольгадр. За словами співрозмовників газети, саме ця група домоглася припинення вогню та початку переговорів зі США, натомість прихильники жорсткої лінії виступають проти будь-яких поступок Вашингтону.

The New York Times також пише, що Моджтаба Хаменеї не з’явився на похоронній церемонії свого батька в Тегерані через побоювання можливого удару Ізраїлю. За словами джерел, після отриманих поранень він нечасто з’являється на публіці, а його відсутність посилює невизначеність довкола нового керівництва країни.

The Washington Post звертає увагу, що смерть Алі Хаменеї не послабила іранське керівництво, а призвела до посилення впливу представників силових структур, насамперед КВІР. При цьому цивільні політики, включно з президентом Масудом Пезешкіаном та міністром закордонних справ Аббасом Арагчі, за даними газети, відійшли на другий план.