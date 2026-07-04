В Ірані тривають багатоденні похорони Хаменеї в умовах посилених заходів безпеки

У Тегерані розпочалися шестиденні похоронні церемонії на честь покійного Верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Двері молитовного комплексу «Мосалла» відкрилися рано вранці, і сотні прихильників Ісламської Республіки чекали, щоб увійти.

Навколо величезного молитовного комплексу введено надзвичайно суворі заходи безпеки. По всій території розгорнуто сили спецпризначення та інші силові структури, дороги навколо «Мосалли» були закриті за кілька годин до початку церемоній, а за повідомленнями, влада встановила зону, заборонену для руху транспортних засобів, що простягається на відстань понад один кілометр від місця проведення церемоній.





Труни з тілами Хаменеї та чотирьох членів його родини, які загинули в перший день американо-ізраїльської війни проти Ірану, виставлені на огляд і залишатимуться там до 6 липня.

Потім останки Хаменеї будуть перевезені до міста Кум, а потім виставлені для прощання у Карбалі та Наджафі в сусідньому Іраку. 9 липня Хаменеї буде похований у своєму рідному місті Мешхеді на північному сході Ірану.

3 липня покійному віддали шану високопоставлені іранські чиновники та іноземні високопосадовці, однак Моджтаба Хаменеї, другий син покійного верховного лідера та його наступник, не з’явився на церемонії.

Молодший Хаменеї, третій верховний лідер Ісламської Республіки, не з’являвся на публіці з того часу, як отримав поранення під час того самого нападу, в якому загинули його батько та дружина.

Наразі залишається незрозумілим, хто 5 липня в Тегерані проведе молитву над останками Хаменеї, але, за повідомленнями з Ірану, це не буде новий верховний лідер, а високопоставлений духовний діяч.

Напередодні похорону іранська влада по-різному описувала церемонію як «найважливішу подію століття» та «найунікальнішу подію в історії людства».

Однак Тагі Рахмі, правозахисник і чоловік лауреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді, заявив в ефірі Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода), що ця затяжна подія має на меті продемонструвати, що держава «все ще стоїть на ногах» і відновлює свої позиції після війни.