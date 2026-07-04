Іран призначив нового командувача ВМС Корпусу вартових ісламської революції

В Ірані призначили нового командувача Військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції. Іранські ЗМІ опублікували заяву ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) з нагоди похорону аятоли Алі Хаменеї, в якій Алі Азмаї назвали новим командувачем сил.

Попереднім командувачем ВМС КВІР був Аліреза Танґсірі, який, за даними Ізраїлю, загинув в результаті авіаудару 26 березня під час нещодавнього конфлікту на Близькому Сході. Збройні сили Ірану підтвердили його смерть через кілька днів.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац називав Танґсірі безпосередньо відповідальним за операції з мінування і блокування Ормузької протоки.

КВІР раніше не оголошував про призначення Азмаї командувачем. Він обіймав посаду заступника командувача ВМС КВІР під керівництвом Танґсірі.

Під час 40-денної війни США й Ізраїлю проти Ірану загинули десятки високопоставлених політичних лідерів і військових командирів Ісламської республіки, включаючи колишнього верховного лідера аятолу Алі Хаменеї.