Рютте назвав «абсолютно необхідними» удари США по Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав удари Сполучених Штатів по Ірану, заявивши, що вони були необхідною відповіддю на порушення Тегераном режиму припинення вогню. Про це він сказав журналістам перед початком саміту НАТО в Анкарі 8 липня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Я вважаю, що це було абсолютно необхідно. Коли існує режим припинення вогню, а Іран фактично його порушує, коли ми бачимо те, що сталося вчора з нападами на судна, надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати рішуче відреагували», – заявив генеральний секретар НАТО.

Коментуючи ситуацію навколо Ірану, Рютте також заявив, що очікує від союзників підтвердження спільної позиції про те, що Іран «ніколи не повинен отримати ядерну зброю», а також підтримки принципу свободи судноплавства через Ормузьку протоку, який він назвав критично важливим для всіх 32 країн НАТО.

Напередодні американські військові завдали ударів по території Ірану після звинувачення Тегерана в нападі на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці, що поставило під загрозу крихке припинення вогню.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), удари стали відповіддю на атаки проти трьох цивільних комерційних суден, що проходили Ормузькою протокою, зокрема танкера зі зрідженим природним газом під прапором Катару. У CENTCOM назвали дії Ірану «невиправданими, небезпечними та явним порушенням припинення вогню».

Також Міністерство фінансів США скасувало свій дозвіл на продаж іранської нафти, відновивши санкції, які були призупинені згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним минулого місяця. Американський чиновник повідомив Радіо Свобода, що це рішення відображає давню позицію адміністрації, що будь-яке економічне полегшення залежить від дотримання Іраном умов.

Удари США по Ірану та рішення Вашингтона щодо іранської нафти знаменують собою найсерйознішу кризу з моменту підписання Сполученими Штатами та Іраном 60-денного меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) минулого місяця, спрямованого на припинення бойових дій та відновлення роботи одного з найважливіших морських вузьких пунктів у світі.



