Військові США завдали ударів по Ірану – у відповідь на обстріл суден в Ормузькій протоці

Сполучені Штати завдали ударів по Ірану після звинувачення Тегерана в нападі на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці, що поставило під загрозу крихке припинення вогню.



Американські військові заявили, що удари були прямою відповіддю на, за їхніми словами, іранські атаки на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою, включаючи катарський танкер зі зрідженим природним газом.



«Атаки були зроблені для того, щоб завдати великої шкоди за напади на комерційні судна з екіпажем мирних жителів у міжнародному водному шляху», – йдеться у заяві Центрального командування США (CENTCOM), назвавши дії Ірану «невиправданими, небезпечними та явним порушенням припинення вогню».



Іранські ЗМІ повідомили про численні вибухи на півдні Ірану, зокрема на острові Кешм, у місті Сірік та поблизу стратегічного порту Бандар-Аббас. Американські чиновники не уточнили, які цілі були уражені.

Іранська сторона наразі на ці удари не реагувала.



Військові дії відбулися під час участі президента США Дональда Трампа у саміті НАТО в Анкарі, де він мав зустрітися з іншими лідерами НАТО, щоб обговорити кризу в Ірані, витрати на оборону та пріоритети альянсу у сфері безпеки.



Поряд із військовими ударами, Міністерство фінансів США скасувало свій дозвіл на продаж іранської нафти, відновивши санкції, які були призупинені згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним минулого місяця. Американський чиновник повідомив Радіо Свобода, що це рішення відображає давню позицію адміністрації, що будь-яке економічне полегшення залежить від дотримання Іраном умов.

Удари США по Ірану та рішення Вашингтона щодо іранської нафти знаменують собою найсерйознішу кризу з моменту підписання Сполученими Штатами та Іраном 60-денного меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) минулого місяця, спрямованого на припинення бойових дій та відновлення роботи одного з найважливіших морських вузьких пунктів у світі.