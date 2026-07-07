«Невідомий снаряд» вдарив по танкеру біля узбережжя Оману

Управління морської торгівлі Великої Британії (UKMTO), що контролює безпеку судноплавства, пізно ввечері 6 липня заявило про влучання невідомого снаряда в танкер біля узбережжя Оману, що спричинило пожежу.

Про постраждалих чи вплив на довкілля даних не було, повідомила UKMTO.

За даними управління, судно рухалося на південь від Ормузької протоки приблизно за вісім морських миль від Ліми, Оман.

Розслідування інциденту триває. Деталей поки що немає.

Посилаючись на американського чиновника, видання Axios повідомило, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану випустив щонайменше дві ракети по комерційних суднах, що проходили через Ормузьку протоку. Це повідомлення поки що неможливо перевірити з незалежних джерел.

Напруженість у регіоні залишається підвищеною після війни США й Ізраїлю проти Ірану на тлі крихкого припинення вогню в регіоні.

Хоча комерційне судноплавство через Ормузьку протоку відновилося, ризики для безпеки залишаються високими як там, так і у водах біля Ємену, де торговельні судна останніми днями стикалися з неодноразовими нападами.

Іран погрожував запровадити збори для суден, що проходять через протоку, й обстрілював судна, які, за його словами, не координували свої дії з його владою. Більшість решти світу відкидає дії Тегерану щодо контролю руху на міжнародному водному шляху.