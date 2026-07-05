Іран заявив про відновлення морської торгівлі з Катаром після 5-місячної перерви

Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA 5 липня заявило, що Іран та Катар відновили морську торгівлю після п’ятимісячної перерви.

Посилаючись на комерційного аташе Ірану в Досі, IRNA повідомило, що катарський порт Ар-Рувайс знову відкритий для іранських товарів.

За твердженням IRNA, порт відновив прийом іранських вантажів після майже п’яти місяців внаслідок «постійних зусиль посольства Ірану в Досі та координації з відповідними катарськими органами влади».

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Інформаційне агентство не надало даних про обсяг торгівлі чи вантажів, що рухаються цим маршрутом.

Катар був мішенню для Корпусу вартових Ісламської революції Ірану як під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у 2025 році, так і в ході нещодавньої спільної американо-ізраїльської війни проти Ірану, яка розпочалася в лютому.

Попри це, Доха пізніше приєдналася до Пакистану в сприянні підписанню рамкової угоди про припинення вогню між Іраном та Сполученими Штатами.