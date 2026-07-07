Трамп заявив, що сподівається на швидке врегулювання війни Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим швидке врегулювання війни Росії проти України після нещодавніх розмов із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це американський лідер сказав журналістам під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО в Туреччині 7 липня.

«Я мав дуже хорошу розмову з президентом Путіним, який, до речі, дуже поважає президента Ердогана. Ми довго вчора говорили, розмова тривала довго. І я одразу після цього я поговорив із президентом Зеленським. Думаю, вони обидва хочуть укласти угоду. Це прикро, що на це знадобилося так багато часу. Але я думаю, що щось із цього вийде», – сказав Трамп.

Президент США заявив, що, на його думку, обидві сторони зараз більше зацікавлені у досягненні домовленостей.

«Усе моє життя – це укладання угод. Я знаю, як це робиться», – додав він.

Трамп також наголосив, що його головною метою є припинення людських втрат.

«Я просто не хочу, щоб вони вбивали людей», – сказав він, додавши, що, за його даними, минулого місяця у війні загинули близько 35 тисяч людей, переважно військовослужбовців.

Водночас американський президент заявив, що війна безпосередньо не впливає на Сполучені Штати.

«Насправді це не стосується Сполучених Штатів. Це далеко. Це значно більше стосується Європи. Ми там, щоб допомагати Європі. Нас розділяє океан. Але я не можу дивитися на те, що відбувається», – сказав Трамп.

Він також назвав війну Росії проти України «війною дронів» і зазначив, що кадри з поля бою справляють на нього сильне враження.

«Я бачив фотографії цих полів бою. Це війна дронів. Це абсолютно нова технологія війни... Я ніколи не бачив нічого подібного. Це справжня бійня. І це має припинитися», – заявив президент США.

В оприлюдненому 6 липня інтерв'ю Financial Times президент України Володимир Зеленський зазначив, що ключова фаза російсько-української війни змістилася з суші та моря до повітря. На його думку, саме «битва у небі» визначить результат збройного протистояння.

«І в цьому протистоянні вже набагато менше значення має те, чия територія більша. Ми перейшли у повітряний простір. А в повітрі ми вже конкурентоздатні», – додав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має критичну вразливість, протиповітряну оборону, але навіть попри це вона здатна перемогти.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту Північноатлантичного альянсу, повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на Білий дім 5 липня.

За його даними, Трамп і Зеленський проведуть зустріч удень у середу, 8 липня. Публічно сторони не анонсували зустріч.



