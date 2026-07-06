Зеленський розповів FT, що саме змусить Путіна зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Financial Times, що психологічний ефект від масштабних атак БпЛА по Москві та Санкт-Петербургу, а також посилення економічних проблем зрештою послаблять рішучість Володимира Путіна продовжувати війну.

«Коли у бік Москви полетить вже не сто дронів, а тисяча, він зрозуміє. Коли він почне відчувати це особисто, коли почне бачити це на власні очі… радники переконуватимуть його переїхати кудись за Урал. Що далі Путін буде від Москви, то ближче буде кінець війни», – вважає Зеленський.

Український лідер зазначив, що ключова фаза російсько-української війни змістилася з суші та моря до повітря. На його думку, саме «битва у небі» визначить результат збройного протистояння.

«І в цьому протистоянні вже набагато менше значення має те, чия територія більша. Ми перейшли у повітряний простір. А у повітрі ми вже конкурентоздатні», – додав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має критичну вразливість, протиповітряну оборону, але навіть попри це вона здатна перемогти.

6 липня російська армія завдала удару по Києву та Київській області, запустивши, за даними українських військових, 68 ракет та понад 350 дронів. На цей момент відомо про загибель 23 людей, ще близько 90 зазнали поранень. У Києві постраждали щонайменше 15 житлових будинків. У місті Вишневе на Київщині зруйновані десятки будівель на п’яти вулицях.

Натомість Україна 6 липня вдарила по Омському НПЗ – найбільшому нафтопереробному заводу Росії, про людські жертви в РФ унаслідок цієї атаки не повідомляють. ЗСУ продовжили кампанію ударів по російській нафтовій інфраструктурі, яка вже призвела до паливної кризи в РФ. Наразі атак зазнали всі 10 найбільших російських НПЗ.



