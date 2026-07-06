Лукашенко пообіцяв не відправляти білоруських військових на «бійню» в Україні

Олександр Лукашенко 6 липня висловився про «гібридну» війну проти Білорусі та пообіцяв, що не відправлятиме білоруську армію воювати в Україні, передає місцева служба Радіо Свобода.

Лукашенко з’явився на публіці на четвертий день після повернення з турне країнами Азії й узяв участь в урочистій церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського корпусу.

Очільник Білорусі заявив про «гібридну атаку» проти його країни, що триває.

«Економічний диктат, політичний та інформаційний тиск доповнюються активним шантажем та провокаціями на наших південних кордонах. Деяких західних політиків просто дратує наша незалежність і самостійність, наш союз з Росією та наша відданість мирному врегулюванню конфлікту в Україні», – сказав Лукашенко.





Звертаючись до військових і випускників, він запевнив, що «ніхто вас на цю бійню не відправить»:

«Нам не потрібна війна. Погано, що війна йде в Україні. Ми прихильники мирного врегулювання питання. Але міжнародна партія війни цього не хоче».

Лукашенко зазначив, що насправді суверенною може бути лише та країна, яка має сильну, добре озброєну та віддану народу та державі армію.

Після інциденту з білоруським автобусом, який стався 17 червня в Брянській області, Лукашенко заявив, що таким чином «хтось провокує та намагається втягнути Білорусь у війну». Він заявив, що це був безпілотник українського походження, та зажадав від України «щирої відповіді».

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Другий випадок із пошкодженням білоруського автобуса після ймовірного вибуху безпілотника стався 2 липня на кордоні Білорусі та Росії. Цього разу постраждав автобус Мінськ-Анапа, який зупинився на парковці невдовзі після перетину білорусько-російського кордону. Пасажири автобуса у розмові з білоруськими пропагандистами розповіли, що ціллю безпілотника міг бути не автобус, а вантажівки поруч. Внаслідок удару одна з них згоріла, а дві інших були пошкоджені.

Олександр Лукашенко фактично підтримує агресію Росії проти України з початку повномасштабного військового вторгнення у лютому 2022 року. Відтоді майже всі військові та цивільні промислові підприємства Білорусі працюють на постачання російської армії, виконуючи їхні замовлення в різних секторах економіки.