У Генштабі ЗСУ заперечили заяви РФ про нібито український удар по пасажирському автобусу

У Генштабі ЗСУ назвали «свідомою і цинічною провокацією» заяви російської сторони про нібито український удар по пасажирському автобусу «Мінськ – Анапа» в районі митного переходу «Червоний камінь» Брянської області РФ.

Такі заяви РФ спрямовані виключно на те, щоб прикрити свій удар по Києву, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, слова якого цитує низка українських ЗМІ, зокрема агентство «Інтерфакс Україна».

«Військово-політичне керівництво РФ традиційно вдається до інсценувань й обстрілів власних громадян у спробах відвернути увагу світової спільноти від чергового акту тероризму в Києві, де внаслідок масованої атаки російських військ по житлових кварталах загинули і зазнали поранень десятки мирних жителів. Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими і сфабрикованими», – заявив Ковальов.

Він наголосив, що українські сили завдають ударів лише по законних військових цілях.

Раніше сьогодні білоруські ЗМІ повідомили, що на парковці прикордонного пункту пропуску «Червоний камінь» у Брянській області Росії дрон врізався в автобус, що рухався маршрутом Мінськ-Гомель-Анапа. За повідомленням, в автобусі перебували 12 людей. Двоє водіїв зазнали легких травм.

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович зазначив в ефірі телеканалу ОНТ, що цього разу дрон, очевидно, врізався в автобус не навмисно. «Білоруський автобус не був навмисно обраний, скажімо так, мішенню для знищення. Це автобус, який випадково проїхав територією Брянської області РФ, і дрон випадково впав на дорогу», – сказав він.

Водночас Слідчий комітет Росії заявив, що відкрив справу за статтею «теракт».

Це вже другий інцидент з білоруським автобусом у Росії за останній час. 17 червня голова Брянської області РФ Єгор Ковальчук заявив, що в результаті «вогню українських сил» був пошкоджений автобус, який перевозив дитячу футбольну команду з Гомеля, що їхала на відпочинок до російського міста Геленджик. Одна людина загинула, ще вісім – зазнали поранення, зокрема шість дітей.

Білоруська влада разом зі своїми російськими колегами звинуватила Україну в нападі. При цьому доказів цього вони поки що не надали. Україна заперечила свою причетність до інциденту.

В американському Інституті вивчення війни тоді заявили, що РФ використала інцидент, щоб втягнути Білорусь у свою інформаційну операцію, в рамках якої Кремль заявляє, що масштабні удари по Україні є виправданою відповіддю на нібито українські удари по цивільному населенню.