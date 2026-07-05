Паливна криза в РФ: імпорт білоруського бензину сягнув історичного максимуму

Росія в червні 2026 року збільшила імпорт бензину з Білорусі до історичного максимуму. З 1 до 25 червня, пише видання «Ведомости» з посиланням на дані Центру цінових індексів (ЦЦІ), до Росії з Білорусі ввезли 141 тисячу тонн палива, що в 2,4 раза перевищує обсяг поставок за весь травень. У червні 2025 року обсяг імпорту бензину з Білорусі становив лише 1000 тонн.

За даними ЦЦІ, Білорусь переспрямувала до Росії обсяги палива, які раніше призначалися для країн Центральної Азії.

На думку експертів, опитаних виданням, збільшення імпорту бензину з Білорусі дозволить поліпшити ситуацію із паливом на російському ринку, але не зможе повністю покрити дефіцит бензину.

Білорусь здатна експортувати 1,8-2 мільйона тонн бензину на рік, тобто близько 150-170 тисяч тонн на місяць, розповів експерт із енергетики Кирило Родіонов.

Агентство Reuters раніше повідомляло, що влітку споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн на добу.

На тлі паливної кризи, спричиненої ударами українських безпілотників по нафтових об’єктах, Росія змушена закуповувати більше палива в інших країнах. Країна розпочала імпортувати бензин із Індії, а також веде переговори із Казахстаном.

Міністерство енергетики Киргизстану в липні попросило Білорусь та сусідні країни допомогти з постачанням палива, оскільки 90% бензину до Киргизстану постачалося з Росії.