Уряд РФ приховує масштаби паливної кризи – депутатка Держдуми Останіна

У Росії голова комітету Держдуми із захисту сім'ї Ніна Останіна звинуватила російський уряд у тому, що він приховує реальні масштаби паливної кризи. За її словами, майже третина НПЗ виведена з ладу, але віцепрем’єри і міністри про це не говорять.

«Чому перед збиранням врожаю мовчать міністр сільського господарства і віцепрем’єр, який його курирує? Адже країна може залишитись без хліба, що за умов міжнародних санкцій смерті подібно», – пише Останіна у своєму телеграм-каналі.

У пості вона попередила, що наслідки паливної кризи можуть позначитися на результатах виборів до Держдуми у вересні.

Реакцію 70-річної депутатки від фракції комуністів могла спричинити заява віцепрем’єра уряду РФ Олександра Новака. Він сказав, що в Росії є дефіцит палива «на окремих заправках», але загалом, на його думку, «внутрішній ринок забезпечений і бензином, і дизельним паливом».

Паливна криза у Росії посилилася в червні. Дефіцит бензину виник через регулярні атаки українських дронів на НПЗ. Майже у всіх регіонах країни запровадили обмеження на продаж палива.