Паливна криза: бензин із Білорусі подорожчав у РФ майже вдвічі за місяць

Ціни на білоруський бензин марки АІ-92 з постачанням до Росії зросли за тиждень на 6%, до 127 тисяч рублів за тонну, повідомляє видання «Коммерсант» із посиланням на дані Національної біржової цінової агенції.

Від початку травня вартість білоруського бензину зросла у 1,8 раза.

У період з 1 до 26 червня 2026 року продажі білоруського бензину на біржі склали 79,38 тисячі тонн. При цьому рік тому продажі бензину білоруських НПЗ на торгах були мінімальними.

За оцінкою учасників ринку, два білоруські НПЗ теоретично можуть забезпечити паливом Московський регіон, але їхні потужності обмежені.

У травні на тлі паливної кризи Росія ввезла з Білорусі 5,17 тисячі тонн авіаційного гасу – майже вчетверо більше, ніж у травні 2025 року. За перші 10 днів червня постачання склали вже 2,6 тисячі тонн.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 30 червня говорив, що Росія веде переговори щодо імпорту палива. У яких країнах мають намір закуповувати нафтопродукти, Пєсков уточнювати не став. Лідер РФ Володимир Путін 28 червня на нараді, присвяченій ситуації на паливному ринку, доручив «опрацювати питання імпорту нафтопродуктів».