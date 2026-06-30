Паливна криза в РФ: на Байкалі та Ангарі обмежують рух суден

«Східно-Сибірське річкове пароплавство» скорочує регулярні та екскурсійні рейси у зв’язку з дефіцитом палива та зростанням його вартості в Іркутській області, повідомляє сайт компанії.

За умов браку палива компанія має намір зосередитися на субсидованих перевезеннях і забезпеченні поромних переправ у регіоні. Йдеться про маршрути на острів Ольхон та порт Байкал, а також у Великі Коти, Листв’янку та Байкальські Дюни.

«Східно-Сибірське річкове пароплавство» є монополістом у галузі річкових перевезень Ангарою та її притоками, а також озером Байкал.

Тим часом у Забайкаллі розпочали продаж бензину за талонами та паливними картами, пише проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії». У Читі на АЗС, які належать компанії «Нафтмаркет», з’явилися оголошення про продаж по талонах бензину марок АІ-92 та АІ-95. Мережа автозаправних станцій БРК у Забайкаллі також припинила продаж АІ-100 та АІ-92 фізичним особам. З 1 липня компанія припинить продаж АІ-95. Причиною припинення продажу в БРК назвали невиконання постачальниками зобов’язань за чинними договорами.

Паливна криза в Росії виникла в червні внаслідок ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. У більшості російських регіонів фіксується або фактичний дефіцит палива, або обмеження на продаж.