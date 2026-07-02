Киргизстан просить сусідів про допомогу з паливом. До 90% бензину країна отримувала з РФ

Влада Киргизстану попросила своїх регіональних сусідів – Казахстан, Азербайджан, Узбекистан і Туркменистан, а також Білорусь про допомогу на тлі паливної кризи в Росії. Міністерство енергетики Киргизстану повідомило, що надіслало цим країнам, а також Російській Федерації «офіційні звернення з метою збереження сталого постачання палива».

Reuters зазначає, що Киргизстан отримує 90% бензину з Росії.

У заяві Міненерго Киргизстану йдеться, що поки що є «достатні запаси пально-мастильних матеріалів». Проте в Асоціації нафтотрейдерів Киргизстану повідомили, що деякі АЗС мають дефіцит бензину АІ-95. Запасів найбільш ходового в Киргизстані бензину АІ-92, за даними асоціації, вистачить на 30 – 45 днів.

Міненерго Киргизстану також наголосило, що влада стежить за цінами на паливо в республіці, а антимонопольна служба «регулярно проводить робочі зустрічі з нафтотрейдерами».

Казахстан, найбільший виробник палива в Центральній Азії, спочатку запровадив заборону на експорт деяких продуктів, а згодом посилив прикордонний контроль, дозволивши автомобілям перетинати кордон не частіше ніж раз на добу.

У Росії далі шириться паливна криза. Обмеження на продаж бензину запроваджені майже у всіх регіонах. Дефіцит бензину виник після атак українських дронів на НПЗ, внаслідок яких підприємства скорочують виробництво чи повністю зупиняються.