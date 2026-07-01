Провідний оператор таксі в РФ просить владу збільшити ліміти пального для таксистів

Компанія «Яндекс Таксі» попросила у регіональної влади та мереж автозаправних станцій збільшити ліміт палива для водіїв таксі. Про це агенції «Інтерфакс» розповіли у самій компанії.

У «Яндекс Таксі» стверджують, що сервіс «не фіксує» системного зростання цін або відтоку водіїв через паливну кризу, однак у регіонах, де діють обмеження на продаж, водії проводять на заправках значно більше часу, ніж зазвичай.

Бізнес-видання «Коммерсант» 30 червня писало, що багато водіїв таксі стали рідше виходити на лінію, а також відмовлятися від далеких маршрутів, побоюючись залишитися без палива.

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.



