У Білорусі затримали громадянина України, який їхав автобусом із Латвії до Польщі

У Білорусі затримали громадянина України Богдана Геріша та утримують його під вартою другий місяць, повідомляє правозахисний центр «Вясна» з посиланням на його родичів.

За їхніми словами, 29-річний Геріш працює та живе в Римі. Він їхав рейсовим автобусом із Латвії до Польщі через територію Білорусі. Під час проходження прикордонного контролю 6 травня силовики затримали його, вилучили телефон та документи, в тому числі чинну італійську посвідку на проживання. 8 травня він зателефонував із ізолятора та повідомив, що його заарештували на 15 діб – до 22 травня.

Після цього він не виходив на зв'язок. Родичам вдалося дізнатися, що його помістили до Жовтневого ізолятора тимчасового тримання в місті Гродно, а адвокат не може отримати дозвіл на відвідування свого підзахисного.

Правозахисники зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Білорусі стали частіше затримувати громадян України з політичних мотивів. Деякі з них місяцями утримуються під вартою без висунення звинувачень. Наприклад, громадянка України Наталія Баташева перебуває в ізоляторі в Білорусі вже рік, і їй досі не оголосили про причини тримання.

За даними «Вясни», громадян України при перетині кордону посилено перевіряють: силовики допитують їх, перевіряють вміст телефонів та розпитують про війну та мету візиту до Білорусі.