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Новини | Міжнародні

Посланець Трампа заперечив заяву Тихановської про затримку звільнення білоруських політв’язнів

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа в Білорусі Джон Коул, архівне фото
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа в Білорусі Джон Коул, архівне фото

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа в Білорусі Джон Коул заперечив інформацію про нібито уповільнення процесу звільнення білоруських політв’язнів.

На запитання кореспондента Білоруської служби Радіо Свобода на платформі X про те, чи призупинений процес звільнення політв’язнів, Коул відповів одним словом: «Ні».

Водночас посланець Трампа не відповів на запитання, коли він знову збирається відвідати Мінськ.

Напередодні в інтерв’ю агентству Reuters лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила білоруським опозиційним діячам у вигнанні про затримку у своїх зусиллях щодо звільнення нових політв’язнів у Білорусі.

За словами Тихановської, американська сторона повідомила їй, що «чергові звільнення відкладені на певний період часу», але вона не може розкрити причини цього.

«Знаючи причину, я не хвилююся. Звичайно, ми хочемо, щоб якомога більше людей було звільнено якомога швидше, і будь-яка затримка погіршує стан багатьох із них. Але це не кінець процесу», – сказала вона.

Це було перше публічне підтвердження того, що темпи переговорів, які проводить Джон Коул, уповільнилися. У результаті цих контактів Олександр Лукашенко вже звільнив близько 500 політичних в’язнів.

Джон Коул 28 квітня заявляв, що очікує досягти наступного звільнення в’язнів у Білорусі протягом травня. За його словами, якщо це відбудеться, можливе подальше послаблення санкцій проти Мінська. У білоруській столиці відбувся великий протестантський фестиваль, на якому гостем був протестантський проповідник Франклін Грем, друг Коула. Однак, всупереч очікуванням, нового масового звільнення політичних в’язнів у Білорусі не відбулося.

Правозахисний центр «Вясна» повідомляє, що за ґратами в Білорусі залишаються близько 870 політичних в’язнів, зокрема щонайменше 170 осіб, яких вважають особливо вразливими через вік, стан здоров’я або важкі умови утримання.

«Історичний візит» Світлани Тихановської до Києва
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«Історичний візит» Світлани Тихановської до Києва
відео Радіо Свобода

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