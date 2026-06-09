Тихановська: в адміністрації Трампа попередили про затримку звільнення білоруських політв’язнів

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила білоруським опозиційним діячам у вигнанні про затримку у своїх зусиллях щодо звільнення нових політв’язнів у Білорусі. Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська заявила про це в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Тихановської, американська сторона повідомила їй, що «чергові звільнення відкладені на певний період часу», але вона не може розкрити причини цього.

«Знаючи причину, я не хвилююся. Звичайно, ми хочемо, щоб якомога більше людей було звільнено якомога швидше, і будь-яка затримка погіршує стан багатьох із них. Але це не кінець процесу», – сказала вона.

Коментарів ані від спеціального представника Трампа Джона Коула, ані від білоруської влади поки не було.

Це перше публічне підтвердження того, що темпи переговорів, які проводить Джон Коул, уповільнилися. У результаті цих контактів Олександр Лукашенко вже звільнив близько 500 політичних в’язнів.

Джон Коул 28 квітня заявляв, що очікує досягти наступного звільнення в’язнів у Білорусі протягом травня. За його словами, якщо це відбудеться, можливе подальше послаблення санкцій проти Мінська. У білоруській столиці відбувся великий протестантський фестиваль, на якому гостем був протестантський проповідник Франклін Грем, друг Коула. Однак, всупереч очікуванням, нового масового звільнення політичних в’язнів у Білорусі не відбулося.

Правозахисний центр «Вясна» повідомляє, що за ґратами в Білорусі залишаються близько 870 політичних в’язнів, зокрема щонайменше 170 осіб, яких вважають особливо вразливими через вік, стан здоров’я або важкі умови утримання.