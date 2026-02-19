У Білорусі вийшов на свободу політик Статкевич, який відмовився залишити країну під час обміну

Білоруський політв’язень, 69-річний Микола Статкевич вийшов на свободу, але має проблеми зі здоров’ям, повідомили білоруській службі Радіо Свобода джерела, близькі до родини опозиційного політика.

Правозахисний центр «Вясна» з посиланням на його дружину Марину Адамович інформує, що Статкевич мав інсульт, зараз він відновлюється, але поки що є проблеми з мовленням. «В іншому все нормально. Все буде добре», – написала Адамович, опублікувавши спільну фотографію із чоловіком.

Микола Статкевич перебуває в білоруській опозиції з 1990-х років. Він був кандидатом у президенти під час виборів 2010 року, а після них отримав шість років колонії у справі про організацію протестів. Він відмовився писати прохання про помилування, але Олександр Лукашенко достроково звільнив його у 2015 році. У травні 2020 року, незадовго до президентських виборів у Білорусі, Статкевича затримали у Мінську. У грудні 2021 року його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням в організації масових заворушень.

У вересні 2025 року Лукашенко звільнив 52 політв’язнів, серед яких був Статкевич. Того ж дня їх депортували до Литви. Проте Статкевич відмовився залишати Білорусь. Він кілька годин перебував у нейтральній зоні білорусько-литовського кордону та відмовлявся залишати її. Невдовзі Служба охорони державного кордону Литви повідомила, що Статкевич залишив нейтральну зону і повернувся до Білорусі.

Лукашенко пізніше заявляв, що Статкевича «забрали до Білорусі, не кидати ж його». Видання «Наша Нiва» повідомляло з посиланням на «достовірне джерело», що Статкевича відправили до колонії міста Глибоке у Вітебській області. У цій же колонії він відбував термін, призначений у грудні 2021 року.