У Білорусі відбулося понад 40 обшуків у випускників і студентів Європейського гуманітарного університету

За останній тиждень білоруські силовики провели понад 40 обшуків у людей, пов’язаних із Європейським гуманітарним університетом (ЄГУ) та їхніх родичів, пише правозахисний проєкт «Вясна».

Співробітники силових структур приходили додому, зокрема, до родин студентів, які продовжують навчання в ЄГУ і перебувають у Литві. Від батьків вимагають повідомити своїм дітям, що якщо вони не відрахуються з вишу протягом 10 днів, то їхніх родичів у Білорусі затримають. Правозахисникам відомо, що деяких родичів студентів уже затримали.

Слідчі дії також відбувалися у тих, хто закінчив виш у 2019–2025 роках. Від цих людей силовики вимагали довести, що навчання вже закінчено. Окрім того, слідчі з’ясовували, хто оплачував це навчання.

Кримінальна справа розслідується за статтями про сприяння та фінансування «екстремістської діяльності». За даними правозахисників, у рішенні про порушення справи сказано, що «невстановлені особи» «навмисне» фінансово підтримували Європейський гуманітарний університет із 2016 року. При цьому в Білорусі цей виш був визнаний «екстремістською організацією» лише у квітні 2026 року.

Перші повідомлення про обшуки та допити студентів ЄГУ, випускників та їхніх родичів з’явилися 2 червня. Тоді було відомо про 12 людей, до яких приходили силовики у рамках розслідування якоїсь кримінальної справи. Видання «Наша Ніва» писало, що щонайменше у двох осіб співробітники спецслужб шукали «екстремістську символіку».

У квітні 2026 року Верховний суд Білорусі визнав Європейський гуманітарний університет «екстремістським» і заборонив його діяльність у країні. Сам виш працює в Литві. Ректор ЄГУ Вілюс Шадаускас розповідав білоруській службі Радіо Свобода, що на деяких факультетах очно чи заочно навчаються до 75% студентів із Білорусі.