Офіційний Мінськ визнав Європейський гуманітарний університет «екстремістською» організацією

Верховний суд Білорусі розглянув апеляцію Генеральної прокуратури країни та визнав Європейський гуманітарний університет (ЄГУ) разом із усіма його структурними підрозділами «екстремістською» організацією. За даними Генеральної прокуратури, університет є іноземною організацією, що фінансується іноземною державою.

За словами білоруської влади, університет надає «методичну, фінансову та іншу допомогу представникам радикально політизованих груп, а також іноземним деструктивним неурядовим організаціям». Генеральна прокуратура вважає, що університет використовується «спецслужбами іноземних країн для завдання шкоди Білорусі в гуманітарній, інформаційній та політичній сферах».

Генеральна прокуратура у вересні 2025 року надіслала до Верховного суду заяву про визнання Європейського гуманітарного університету «екстремістською організацією».

ЄГУ був заснований у Мінську в 1992 році, але з 2004 року працює у Вільнюсі, оскільки в Білорусі ліцензія навчального закладу анульована. Близько 80% нинішніх студентів ЄГУ – білоруси. Серед викладачів також багато білорусів. Загалом в університеті навчається близько 1500 студентів та працює близько 100 викладачів.

20 серпня 2025 року Центральний районний суд Мінська визнав сайт та соціальні мережі Європейського гуманітарного університету «екстремістськими».

Адміністрація навчального закладу тоді заявила, що «навчання в університеті, наукова та академічна та будь-яка інша діяльність, пов’язана з ЄГУ, не може бути предметом злочину».