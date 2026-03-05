Білорусь: Лукашенко помилував 18 ув’язнених, більшість з них були засуджені за «екстремістськими» статтями

У Білорусі Олександр Лукашенко помилував 18 ув’язнених, 15 з них були засуджені за «екстремістськими» статтями.

Як повідомляє близький до Лукашенка телеграм-канал, серед помилованих – 11 жінок, 6 з яких мають дітей, зокрема з інвалідністю та потребують постійної медичної реабілітації.

Зазначається, що також були помилувані дві подружні пари, жінку на останніх днях вагітності та дівчину, яку засудили за злочин у 16 років.

Наприкінці грудня 202 року Олександр Лукашенко підписав указ, на підставі якого було помилувано 22 людини. Повідомлялося, що 20 з них були засуджені за злочини так званого екстремістського характеру. Так влада називає засуджених з політичних мотивів.



