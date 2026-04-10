Стенфордський університет став небажаною організацією в РФ

Один із найбільших і найпрестижніших у США Стендфордський університет внесений Міністерством юстиції Росії до списку так званих небажаних організацій. Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитують російські ЗМІ.

Рішення про внесення Стендфордського університету ухвалила Генпрокуратура, повідомляє «Інтерфакс», проте відомство не повідомляло про це публічно. Крім того, до реєстру небажаних організацій внесли «Центр з російських, східноєвропейських та євразійських досліджень» зі США та неурядову організацію з Німеччини «Кризове моделювання для світу».

Визнання організації небажаною означає заборону її роботи у Росії загрозу переслідування для тих, хто із нею співпрацює.

Раніше Міністерство юстиції внесло до списку небажаних організацій кілька іноземних навчальних закладів, серед яких університет Тафтса та його школа міжнародних відносин – Школа Флетчера, університет Джорджа Вашингтона, Єльський університет та Каліфорнійський університет у Берклі.